Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.02.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Fahrzeug eine Bauchtasche. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit stets zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar oder leicht zugänglich im Fahrzeug zurückzulassen. Unverschlossene Pkw bieten Tätern eine einfache Gelegenheit, schnell und unauffällig Beute zu machen. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Wilhelmshaven entgegen.

