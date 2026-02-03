PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Blutprobe nach Rotlichtverstoß - Taxifahrer unter Drogen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0104

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03. Februar) kontrollierte eine Streife der Polizei Dortmund ein Taxi auf der Klönnestraße, nachdem es vorher über eine rote Ampel gefahren war.

Die Kontrolle hatte nicht nur Folgen für den 28-jährigen Fahrer, sondern auch für den 23-jährigen Fahrgast. Denn aus dem Taxi war deutlich der Geruch von Cannabis wahrnehmbar. Ein freiwilliger Drogenvortest wurde zunächst vom Fahrer abgelehnt. Erst nach der Ankündigung einer Blutentnahme gestand der Fahrer den Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt ein. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der Maßnahme von dort entlassen.

Nun zu seinem Fahrgast: Auf der Rückbank saß ein 23-jähriger Dortmunder. Auch von ihm ging starker Cannabis-Geruch aus, außerdem führte er keine Personaldokumente mit sich. Um seine Identität festzustellen und Personaldokumente aufzufinden wurde er durchsucht. Dabei fanden die Beamten insgesamt einen hohen vierstelligen Betrag Bargeld in mehreren Dealer-typischen Stückelungen auf mehrere Jackentaschen verteilt.

Bei dem Fahrgast handelt es sich um keinen Unbekannten für die Polizei. Er ist bereits mehrfach mit Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikten in Erscheinung getreten und zurzeit arbeitslos. Da er keine glaubhaften Angaben zum Ursprung des Geldes machen konnte und der Verdacht bestand, dass dieses aus Straftaten stammt, erfolgte die Sicherstellung nach dem Polizeigesetz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde auch er vor Ort entlassen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

