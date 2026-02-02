Polizei Dortmund

POL-DO: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - acht Leichtverletzte - Polizei geht von Brandstiftung aus - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0102

Am 31. Januar 2026 gegen kurz vor 5:00 Uhr morgens meldete die Feuerwehr der Polizei einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bollwerkstraße 3 bis 5 in Dortmund-Hörde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestand eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Ein Bewohner wurde durch einen Rauchmelder geweckt, warnte weitere Hausbewohner und verließ gemeinsam mit ihnen das Gebäude.

Acht Personen - sechs Kinder und zwei Erwachsene - wurden leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten war die Straße Seekante gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441 zu melden.

