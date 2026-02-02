PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in Sprockhövel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 2. Januar sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Sprockhövel. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können.

Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen mehrere Tatverdächtige gegen 4:05 Uhr in die Bankfiliale in der Hauptstraße in Sprockhövel ein. Sie sprengten einen Geldautomaten und flüchteten mit einem silbernen Fahrzeug vom Tatort. Dabei wurde der Geldautomat zerstört. In der Filiale entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Statik eines nebenstehenden Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen zunächst verlassen. Ein Statiker gab kurze Zeit später Entwarnung, sodass die Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten konnten.

Ob die Täter Beute erlangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittlungen wurden von der eingerichteten Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 in Verbindung zu setzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 12:07

    POL-DO: Festnahme ist Gaststätte: Mann verwüstet Einrichtung

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0099 Am vergangenen Samstag (31. Januar 2026), gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher Einbruch in eine Gaststätte in der Uhlandstraße gemeldet. Zur Überraschung der Einsatzkräfte vor Ort wurde auch ein Mann mit hochgezogener Kapuze an einem Tisch sitzend angetroffen. Um ihn herum waren das Mobiliar und die Fensterscheiben der Gaststätte allerdings verwüstet. Da es sich ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:27

    POL-DO: Nach 17 Tagen war der Führerschein wieder weg

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0098 Bereits am Donnerstagnachmittag (29. Januar 2026, 13:55 Uhr), fiel einem zivilen Geschwindigkeitsmessungsfahrzeug auf der A40, zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-West und der Anschlussstelle Dortmund-Barop, ein schnell fahrender Pkw Daimler-Benz auf. Obwohl auf diesem Teilstück der Autobahn nur 100 Km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit erlaubt sind, konnten die Polizeibeamten mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren