Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in Sprockhövel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 2. Januar sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Sprockhövel. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können.

Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen mehrere Tatverdächtige gegen 4:05 Uhr in die Bankfiliale in der Hauptstraße in Sprockhövel ein. Sie sprengten einen Geldautomaten und flüchteten mit einem silbernen Fahrzeug vom Tatort. Dabei wurde der Geldautomat zerstört. In der Filiale entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Statik eines nebenstehenden Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen zunächst verlassen. Ein Statiker gab kurze Zeit später Entwarnung, sodass die Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten konnten.

Ob die Täter Beute erlangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittlungen wurden von der eingerichteten Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 in Verbindung zu setzen.

