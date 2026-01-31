Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Sachbeschädigung an KFZ - Altstadt

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag, den 30.01.2026, bis Samstag, den 31.01.2026 werden im Eisgrubweg mindestens 5 PKW willkürlich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 2500EUR geschätzt. Die Halter der Fahrzeuge können teilweise erreicht werden.

Weitere Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten sich auf der PI Mainz 1 zu melden. (Tel. 06131 34150)

