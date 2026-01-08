Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Mehrere Einbrüche in Kleingartenverein

Mainz-Ebersheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 07.01.2026 um 17:30 Uhr und dem 08.01.2026 um 16:00 Uhr in mehrere Gartenhäuser auf vier umzäunten Gartengrundstücken in einem Kleingartenverein in Verlängerung der Straße "In der Wiese" südlich von Mainz-Ebersheim ein. Dabei schlugen sie Scheiben ein und verschafften sich so Zutritt zu den Gartenhäusern. Aus den Häusern wurden verschiedene Geräte und Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 2000 Euro. Die PI Mainz 3 nahm die Tatorte vor Ort auf und sicherte Spuren.

Wer im Tatzeitraum in diesem Bereich verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell