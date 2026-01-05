PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Alkoholisierter Fahrer verwechselt die Pedale

Ober-Olm (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 3. Januar 2026, kommt es gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Ober-Olm zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, an dem zwei Pkw beteiligt sind.

Ein 60-jähriger Fahrer eines Audi befindet sich in der Durchfahrt des Parkplatzes, als ein 63-jähriger Fahrer mit einem VW auf den Parkplatz einfährt und auf den Audi zufährt. Beim Versuch zu bremsen verwechselt er jedoch das Brems- mit dem Gaspedal, beschleunigt sein Fahrzeug und fährt frontal auf den haltenden Audi auf.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Verletzt wird nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Polizeikräfte beim Fahrer des VW Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,77 Promille. Daraufhin wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

