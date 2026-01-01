PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugenaufruf nach unklarem Unfallgeschehen

Mainz, Gabelsbergstraße (ots)

Am Mittwoch, den 31.12.2025 gegen 01:05 Uhr verunfallte in der Gabelsbergstraße in Mainz ein E-Scooter, alleinbeteiligt, aus bisher ungeklärten Gründen. Der Fahrer stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens, wurde ein weiterer E-Scooter Fahrer durch Zeugen vor Ort gesehen. Dieser konnte jedoch durch eintreffende Einsatzkräfte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, da sich dieser zuvor zu Fuß von der Örtlichkeit entfernt hat. Es handelt sich hierbei womöglich um einen Verkehrsunfallzeugen, welcher sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann. Des Weiteren wurde zum Unfallzeitpunkt ein weißer Kleinwagen, eventuell ein weißer Smart, am Unfallort gesehen. Der Fahrer/die Fahrerin könnte ebenfalls zur Aufklärung des Unfallgeschehens beitragen.

Hinweise bezüglich des genannten Unfallgeschehens und der möglichen Unfallzeugen, nimmt die Polizeiinspektion Mainz 2 unter der 06131 / 65 34250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

