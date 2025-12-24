PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Korrektur der Pressemeldung vom 23.12.2025, 11:00 Uhr | Verkehrsunfall mit verletztem Kind - E-Scooterfahrer flüchtet

Mainz (ots)

In der vorgenannten Pressemeldung wurde eine falsche Unfallzeit genannt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich nicht gegen 16:30 Uhr, sondern gegen 20:45 Uhr in der Kaiserstraße in Mainz. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen E-Scooterfahrer geben können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131/65-34250 oder per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

