POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und parkendem Pkw, Zeuge und geschädigter Pkw gesucht

Mainz, Werrastraße (ots)

Am Freitag, den 12.12.25 gegen 13:50 Uhr, kam es in der Werrastraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten weißen Sprinter und einem vorbeifahrenden Linienbus. Der Linienbus (74) befuhr die Werrastraße aus Fahrtrichtung Elbestraße kommend in Fahrtrichtung Canisiusstraße. Beim Abbiegevorgang nach links von der Werrastraße in die Canisiusstraße touchierte der Linienbus unbemerkt beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Sprinter an dessen Außenspiegel auf der Fahrerseite. Ein Fahrgast im Linienbus beobachtete den Unfall und teilte dies dem Busfahrer beim Aussteigen an der nächsten Bushaltestelle mit. Der geparkte und möglicherweise beschädigte Sprinter konnte in Folge an der Unfallörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden.

Der Unfallzeuge sowie der Fahrzeugnutzer des Sprinters werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Mainz 2 unter der tel.: 06131-6534250 zu melden.

