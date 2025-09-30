PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch +++ Diebstahl auf Baustelle +++ Werkzeug aus PKW geklaut +++ Unfall ohne Führerschein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Bad Homburg v. d. Höhe, Götzenmühlweg, Freitag, 19.09.2025, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 12:00 Uhr

(fp)Unbekannte sind in der Zeit zwischen dem 19.09.2025 und 25.09.2025 in eine Wohnung in Bad Homburg eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Die Täter verschafften sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im 1.OG. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie sämtliche Schränke und ergriffen hierauf mit diversem Schmuck als Beute die Flucht.

Die Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Diebstahl auf Baustelle,

Friedrichsdorf, Am Zollstock, Montag, 29.09.2025, 18:30 Uhr bis Dienstag, 30.09.2025, 07:50 Uhr

(fp)Diebe hatten es in der Nacht zu Dienstag auf das Werkzeug einer Baustelle in Friedrichsdorf abgesehen. Auf dem Baustellengelände in der Straße "Am Zollstock" brachen die Unbekannten das Schloss eines dort abgestellten Containers auf und entwendeten hieraus eine Kiste mit Werkzeug. Über die Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Werkzeug aus PKW geklaut,

Niedernhausen, Am Schäfersberg, Montag, 29.09.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 30.09.2025, 06:10 Uhr

(fp)Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag Werkzeug aus einem in der Straße "Am Schäfersberg" in Niedernhausen geparkten PKW entwendet. Als der Besitzer eines Ford Transit am Dienstagmorgen zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass eine Seitenscheibe des Fahrzeuges zerbrochen war und Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren fehlte. Außerdem war eine Metallkiste, welche sich auf der Pritsche des Autos befand, aufgebrochen. Die Täter ergriffen nach dem Diebstahl unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Unfall ohne Führerschein,

Usingen, Am Riedborn, Montag, 29.09.2025, 10:18 Uhr

(fp)Ein kurioser Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Usingen. Der 61-jährige Fahrzeugführer eines Opel Meriva beabsichtigte sein Fahrzeug in der Straße "Am Riedborn" zu wenden. Bei dem Wendemanöver rutschte er von den Pedalen ab, woraufhin das Fahrzeug sich verselbstständigte und in einem Holzzaun zum Stehen kam. Die herbeigerufene Polizeistreife stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell