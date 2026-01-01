Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Raub an Neujahr in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2026 kommt es im Bereich der Großen Bleiche in Mainz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus Ingelheim.

Gegen 05:30 Uhr befindet sich der Geschädigte gemeinsam mit einem Freund auf dem Heimweg, als ihnen in der Großen Bleiche zwei unbekannte männliche Personen entgegenkommen. Kurz nach der Kreuzung Flachsmarktstraße greift einer der unbekannten Männer den Geschädigten an, raubt ihm ein Mobiltelefon und flüchtet zusammen mit seinem Begleiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte wird hierbei leicht verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung können die beiden unbekannten Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Haupttäter wird beschrieben als ca. 170 cm großer Mann mit südländischem Phänotyp, dunklen Haaren und schwarzem Vollbart. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen.

Es gibt Hinweise auf eine Zeugin, die die Tat beobachtet haben könnte. Die Polizei bittet sowohl diese Zeugin, als auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, sich bei der der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der 06131-6534150 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell