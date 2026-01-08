PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Räumpflichten im Straßenverkehr

Mainz (ots)

Am Mittwochvormittag wurden durch Kräfte der PI Mainz 1 innerhalb von 40 Minuten insgesamt 17 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, deren Fahrzeuge noch mit Schnee bedeckt waren, obwohl der letzte Schneefall schon zwei Tage zurück lag. Im Rahmen eines verkehrserzieherischen Gesprächs wurden die Fahrzeugführer auf die Gefahren von eingeschränkter Sicht, bzw. durch herabfallendes Eis & Schnee für andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht.

Alle kontrollierten zeigten sich einsichtige und begrüßten die Maßnahme. Der Schnee wurde teilweise gemeinsam von den Fahrzeugen entfernt.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Mainz darauf hin weisen, dass neben einer Geldstrafe auch Schadenersatzforderungen auf einen Fahrer zukommen können, wenn dieser durch mangelhaftes Räumen seines Fahrzeugs andere schädigt. Gleiches gilt für die Räumpflicht auf Gehwegen und kann sich auch auf den daneben liegenden Radweg beziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 04:21

    POL-PDMZ: Alkoholisierter Fahrer verwechselt die Pedale

    Ober-Olm (ots) - Am Freitagnachmittag, dem 3. Januar 2026, kommt es gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Ober-Olm zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, an dem zwei Pkw beteiligt sind. Ein 60-jähriger Fahrer eines Audi befindet sich in der Durchfahrt des Parkplatzes, als ein 63-jähriger Fahrer mit einem VW auf den Parkplatz einfährt und auf den Audi zufährt. Beim Versuch zu bremsen verwechselt er ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:03

    POL-PDMZ: Raub an Neujahr in der Mainzer Innenstadt

    Mainz (ots) - In den frühen Morgenstunden des 01.01.2026 kommt es im Bereich der Großen Bleiche in Mainz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus Ingelheim. Gegen 05:30 Uhr befindet sich der Geschädigte gemeinsam mit einem Freund auf dem Heimweg, als ihnen in der Großen Bleiche zwei unbekannte männliche Personen entgegenkommen. Kurz nach der Kreuzung Flachsmarktstraße greift einer der ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 06:06

    POL-PDMZ: Zeugenaufruf nach unklarem Unfallgeschehen

    Mainz, Gabelsbergstraße (ots) - Am Mittwoch, den 31.12.2025 gegen 01:05 Uhr verunfallte in der Gabelsbergstraße in Mainz ein E-Scooter, alleinbeteiligt, aus bisher ungeklärten Gründen. Der Fahrer stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens, wurde ein weiterer E-Scooter Fahrer durch Zeugen vor Ort gesehen. Dieser konnte jedoch durch eintreffende Einsatzkräfte vor Ort nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren