Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße - Tatverdächtiger festgenommen

Mainz (ots)

In der Nacht zum heutigen Tag wurden Einsatzkräfte gegen 23:58 Uhr aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in die Bahnhofstraße in Mainz gerufen. Nach ersten Zeugenaussagen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine abgebrochene Glasflasche eingesetzt worden sein soll. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Hauptbahnhof. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 19-jährige Tatverdächtige im Bahnhofsgebäude durch Einsatzkräfte angetroffen und festgenommen werden. Der 24-jährige Geschädigte erlitt durch die Auseinandersetzung Schnittverletzungen, die nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es am Bahnhofsvorplatz kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs.

