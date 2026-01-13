Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Fahrzeug

Mainz, Oberstadt (ots)

Am 13.01.2026 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Annemarie-Renger-Straße und Hechtsheimer Straße in 55131 Mainz. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Hechtsheimer Straße aus Richtung An der Goldgrube in Fahrtrichtung Elly-Beinhorn-Straße als eine 74-jährige Fußgängerin unvermittelt den Kreuzungsbereich überquerte. Es kommt zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin, wodurch die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Zur Unfallaufnahme und medizinischen Erstversorgung wird die Kreuzung mehrfach vollgesperrt, wodurch der Verkehr stark eingeschränkt wurde. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wird ein Gutachter beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell