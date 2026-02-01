PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme ist Gaststätte: Mann verwüstet Einrichtung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0099

Am vergangenen Samstag (31. Januar 2026), gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher Einbruch in eine Gaststätte in der Uhlandstraße gemeldet. Zur Überraschung der Einsatzkräfte vor Ort wurde auch ein Mann mit hochgezogener Kapuze an einem Tisch sitzend angetroffen. Um ihn herum waren das Mobiliar und die Fensterscheiben der Gaststätte allerdings verwüstet.

Da es sich offensichtlich um einen psychisch kranken Menschen handelte wurde er in einem günstigen Augenblick unter Vorhalt des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) angesprochen, woraufhin er sich widerstandslos festnehmen ließ. Er blieb bei der Festnahme unverletzt.

Der 26-jährige Dortmunder machte einen stark verwirrten Eindruck, weshalb er schließlich durch das Ordnungsamt der Stadt Dortmund zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde.

Es entstand erheblicher Sachschaden an der Einrichtung der Gaststätte.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren