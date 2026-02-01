Polizei Dortmund

POL-DO: Nach 17 Tagen war der Führerschein wieder weg

Dortmund (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag (29. Januar 2026, 13:55 Uhr), fiel einem zivilen Geschwindigkeitsmessungsfahrzeug auf der A40, zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-West und der Anschlussstelle Dortmund-Barop, ein schnell fahrender Pkw Daimler-Benz auf.

Obwohl auf diesem Teilstück der Autobahn nur 100 Km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit erlaubt sind, konnten die Polizeibeamten mit geeichtem Tacho letztendlich eine Übertretung von 58 Km/h feststellen und gerichtsverwertbar auf Video beweisen.

Als der 20-jährige Fahrer schließlich angehalten und überprüft wurde, staunten die Beamten nicht schlecht. Er war erst seit 17 Tagen im Besitz eines Führerscheines und war an diesem Tag mit dem Fahrzeug seiner Mutter unterwegs.

Seine Fahrt wird ihn teuer zu stehen kommen, denn neben dem Bußgeld und den Punkten in Flensburg wird in der Probezeit in der Regel ein Aufbauseminar die Folge sein. Zudem verlängert sich die Probezeit um bis zu vier Jahre.

