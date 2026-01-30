Polizei Dortmund

POL-DO: Laubenbrand in Dortmund-Hörde: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0096

In der Nacht zu Freitag (30. Januar) brannte in der Straße Entenpoth in Dortmund-Hörde eine Gartenlaube. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 1:45 Uhr aus. Die Laube brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Brandstiftung handelt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat machen können, werden gebeten sich an die Kriminalwache in Dortmund unter der 0231/132-7441 zu wenden.

