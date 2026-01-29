Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei rechnet bei der Versammlung der Kurden mit erheblichen Verkehrsstörungen

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund rechnet bei der morgigen (30.01.2026) Versammlung "Gegen die Gewalt und Repression gegenüber kurdischen Zivilisten" mit bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Daher wird in der Zeit zwischen 17:00 h und 20:00 h streckenweise mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen Westentor und Hiltropwall zu rechnen sein.

Die Polizei bittet alle Betroffenen um Verständnis und empfiehlt Ortskundigen den Bereich zu umfahren.

