Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei Dortmund sucht mögliche Zeugen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hamm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0089

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

In der Nacht zum Dienstag (27. Januar) kam es gegen 23:30 Uhr im Bereich der Kornmersch/Merschstraße in Hamm-Bockum-Hövel zu einer Schussabgabe auf einen 33-jährigen Mann.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitt der Hammenser eine Schussverletzung am Bein. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Yazir: 0172 / 3752758

