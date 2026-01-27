Polizei Dortmund

POL-DO: Zivilcourage in Huckarde: 39-jähriger Dortmunder entwaffnet mutmaßlichen Räuber in Supermarkt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0090

Dank des beherzten Eingreifens eines Zeugen endete am Montagabend (26. Januar) ein versuchter Raubüberfall in einem Supermarkt an der Rahmer Straße glimpflich. Ein 39-jähriger Dortmunder konnte den bewaffneten Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen 18:38 Uhr betrat ein 44-jähriger Dortmunder den Kassenbereich des Supermarktes. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte er den 34-jährigen Kassierer unvermittelt mit einem Messer und gab an, den Supermarkt überfallen zu wollen.

Ein Kunde (39) erkannte die gefährliche Situation sofort: Er trat an den Angreifer heran, schaffte es, diesen zu entwaffnen und fixierte ihn am Boden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund konnten den Tatverdächtigen noch im Markt widerstandslos festnehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Bei der Überprüfung des 44-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem ergaben sich vor Ort deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache wurde der Dortmunder in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Die Polizei stellte die Tatwaffe sicher und leitete ein Strafverfahren wegen schweren Raubes gegen den 44-Jährigen ein.

