Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Kellereinbrecher in Dortmund-Nord fest: Haftrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Bereits am Freitagvormittag (23. Januar) brach ein 38-Jähriger in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dortmunder Nordstadt ein. Die Polizei nahm den Mann fest. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der polizeibekannte Mann gegen 8 Uhr in den Keller eines Hauses auf der Borsigstraße ein. Er entwendete mindestens zwei Fahrräder insgesamt im Wert von über 1000EUR aus dem Keller.

Die Polizei nahm den 38-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe fest. Bei der Festnahme fanden die Beamten noch Einbruchswerkezeug und weitere neuwertige Gegenstände, zu denen er bislang keinen Besitznachweis erbringen konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter Untersuchungshaftbefehl gegen den 38-Jährigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kellerräumen.

