Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Über die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen wird ein Brand im Bereich des TC Grün-Weiß Frankenthal gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte festgestellt werden, dass ein Holzverschlag, indem sich das Kühlhaus des angrenzenden Restaurants "Ristorante Pizzeria Mediterraneo" sowie die in der Nähe befindlichen Müllcontainer in Vollbrand stehen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Restaurant verhindert und der Brand vollständig gelöscht werden. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Entsprechende Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen. Im Rahmen des Brandgeschehens kam es zu keinen Personenschäden.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell