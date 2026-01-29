Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf Derner Straße - Alkoholisierter Mann fährt verbotenes Einzelrennen

Dortmund

Lfd. Nr.: 0093

Mit Alkohol im Blut und viel zu schnell. So fuhr ein 29-Jähriger am Montag (29.01.) gegen 2:20 Uhr auf der Derner Straße in Dortmund. Die Raserei endete am Metallzaun der U-Bahn-Haltestelle "An den Teichen". Ergebnis: Ein erheblicher Sachschaden, ein kaputtes Auto und ein leicht verletzter Fahrer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 29-jährige Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, obwohl innerstädtisch nur 50 km/h erlaubt sind. Bei einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte gegen den Metallzaun und die Pfosten der U-Bahn-Haltestelle.

Nach dem Aufprall versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Aufmerksame Zeugen hielten ihn auf. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und führten aufgrund eindeutiger Verdachtsmomente einen freiwilligen Alkoholtest durch. Dieser ergab eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten und alkoholisierten Fahrer in ein Krankenhaus. Außerdem ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen nach §315 d StGB (Einzelrennen). Die Einsatzkräfte stellten das völlig kaputte Auto und das Handy des Fahrers sicher. Es folgt ein Strafverfahren.

Zu hohe Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache. Es sind genau diese Fälle, die die immensen Gefahren verbotener Kraftfahrzeugrennen aufzeigen. Jedes verbotene Kraftfahrzeugrennen ist eine Gefahr für Leib und Leben von beteiligten und unbeteiligten Personen.

Das ist der Grund, warum die Polizei Dortmund diesem Phänomen mit großem Engagement entgegentritt. Auch künftig wird die Polizei Dortmund mit zahlreichen Einsatzkräften den Raserinnen und Rasern die Grenzen aufzeigen - denn Raser haben in Dortmund nichts verloren.

