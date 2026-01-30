Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fasst Einbrecher-Trio - Haftrichter erlässt zwei Untersuchungshaftbefehle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0094

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Aufmerksame Zeugen, schnelle Ermittlungen und ein missglückter Fluchtversuch. Das führte am Mittwoch (28.01.) zu gleich drei Festnahmen nach einer Serie von Keller- und Wohnungseinbrüchen in der Dortmunder Innenstadt.

Den Anfang machte ein Vorfall in der Kaiserstraße: Ein Bewohner bemerkte an der Haustür einen Mann, der gerade aus dem Keller kam. Als er ihn ansprach, flüchtete dieser. Nach derzeitigem Ermittlungsstandtraf der Bewohner im Keller auf einen weiteren Mann, der ein Kellerabteil durchwühlte und dann ebenfalls die Flucht ergriff. Eine Frau folgte den beiden und bog kurz darauf in einen Supermarkt ab. Einsatzkräfte konnten wenig später eine 27-jährige Polin festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten Einbruchswerkzeug sicher und brachten die Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Polizeigewahrsam.

Ein weiterer Hinweis erreichte die Polizei aus der Ronnstraße. Dort hatte eine Zeugin auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera eine verdächtige Person entdeckt. Diese Person hatte in der Nacht versucht, durch die Haustür hinein zu kommen. Als das nicht klappte, flüchtete sie.

Kurz darauf meldete sich ein Bewohner eines Hauses in der Weißenburger Straße. Zwei Männer hatten versucht, in seine Wohnung einzubrechen. Im Gebäude trafen die Einsatzkräfte auf einen 50-jährigen Iraner und einen 47-jährigen Polen; beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Pole versuchte über den Aufzug zu fliehen - wurde jedoch von den Einsatzkräften gestoppt. Die Polizei nahm die beiden Männer fest.

Bei der Durchsuchung der Beiden fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeug, ein Smartphone und gestohlene Kreditkarten. Personenbeschreibungen und Videoaufzeichnungen aus den zuvor gemeldeten Fällen deuteten darauf hin, dass die beiden Männer gemeinsam mit der bereits festgenommenen Frau auch für die weiteren Einbrüche verantwortlich sind.

Alle drei Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Bei der 27-jährigen Frau lagen die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der Haftrichter gegen die beiden Männer Untersuchungshaft wegen versuchtem Wohnungseinbruch..

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell