POL-DO: Autokorso blockiert Verkehr auf der A1 bei Schwerte

Am Samstagvormittag (31. Januar) wurde über den polizeilichen Notruf ein Autokorso auf der Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Dieser bremste andere Fahrzeuge immer wieder aus und blockierte die Fahrbahn in Höhe Schwerte.

Der Korso, bestehend aus zehn Fahrzeugen, konnte gegen 10:55 Uhr von Kräften der Autobahnpolizei angetroffen und an der Anschlussstelle Hagen Nord von der Autobahn geführt werden.

Nach der Kontaktaufnahme mit den Zeugen und der Kontrolle vor Ort fertigten die Polizisten eine Strafanzeige bezüglich der Nötigung im Straßenverkehr gegen die Fahrzeugführer. Des Weiteren veranlassten die Beamten bei einem Fahrzeugführer die Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Als Grund des Korsos gaben die Beteiligten an, dass sie auf dem Weg nach Bonn zu einer kurdischen Demonstration seien. Eine Gefährderansprache wurde durchgeführt und weitere Maßnahmen bei erneuter Missachtung der Verkehrsregeln angedroht. Der Autokorso wurde nach der Kontrolle entlassen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Autokorsos auf der Autobahn. Durch das Ausbremsen des Verkehres und das Blockieren der Fahrbahn entstehen erhebliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer und die Verursacher.

