PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Autokorso blockiert Verkehr auf der A1 bei Schwerte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0101

Am Samstagvormittag (31. Januar) wurde über den polizeilichen Notruf ein Autokorso auf der Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Dieser bremste andere Fahrzeuge immer wieder aus und blockierte die Fahrbahn in Höhe Schwerte.

Der Korso, bestehend aus zehn Fahrzeugen, konnte gegen 10:55 Uhr von Kräften der Autobahnpolizei angetroffen und an der Anschlussstelle Hagen Nord von der Autobahn geführt werden.

Nach der Kontaktaufnahme mit den Zeugen und der Kontrolle vor Ort fertigten die Polizisten eine Strafanzeige bezüglich der Nötigung im Straßenverkehr gegen die Fahrzeugführer. Des Weiteren veranlassten die Beamten bei einem Fahrzeugführer die Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Als Grund des Korsos gaben die Beteiligten an, dass sie auf dem Weg nach Bonn zu einer kurdischen Demonstration seien. Eine Gefährderansprache wurde durchgeführt und weitere Maßnahmen bei erneuter Missachtung der Verkehrsregeln angedroht. Der Autokorso wurde nach der Kontrolle entlassen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Autokorsos auf der Autobahn. Durch das Ausbremsen des Verkehres und das Blockieren der Fahrbahn entstehen erhebliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer und die Verursacher.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:37

    POL-DO: Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in Sprockhövel - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - In den frühen Morgenstunden des 2. Februar sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Sprockhövel. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können. Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen mehrere Tatverdächtige gegen 4:05 Uhr in die Bankfiliale in der Hauptstraße in ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:07

    POL-DO: Festnahme ist Gaststätte: Mann verwüstet Einrichtung

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0099 Am vergangenen Samstag (31. Januar 2026), gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher Einbruch in eine Gaststätte in der Uhlandstraße gemeldet. Zur Überraschung der Einsatzkräfte vor Ort wurde auch ein Mann mit hochgezogener Kapuze an einem Tisch sitzend angetroffen. Um ihn herum waren das Mobiliar und die Fensterscheiben der Gaststätte allerdings verwüstet. Da es sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren