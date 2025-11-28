POL-OF: Unbekannter erschleicht Medikamente im Wert von über 3.000 Euro
Mühlheim am Main (ots)
(lei) Mit einem offensichtlich gut gefälschten Rezept hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag eine Apotheke in der Bahnhofstraße getäuscht. Gegen 16.30 Uhr legte er dem Mitarbeiter am Kassenschalter ein Rezept vor, welcher ihm daraufhin Medikamente im Wert von mehr als 3.000 Euro aushändigte. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Dokument eine Totalfälschung war.
Der Abholer soll etwa 1,80 Meter groß und ungefähr 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine Kappe und verließ nach der Übergabe der Medikamente die Apotheke.
Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nun unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter 069 8098-1234 zu melden.
