Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland 06.02. bis 08.02.2026, 12:00 Uhr

Wilhelmshaven (ots)

Stadtgebiet Wilhelmshaven:

Reifen an zwei Pkw zerstochen

Wilhelmshaven. In der Zeit vom 05.02.2026, 20:00 Uhr bis 06.02.2026, 08:00 Uhr wurden im Stadtgebiet zwei Pkw beschädigt. An einem Pkw in Höhe der Adalbertstraße 7 sowie an einem auf dem Tankstellengelände Peterstr./Gökerstraße wurden jeweils alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 04421/942215 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen und leergeräumt

Wilhelmshaven. Am 07.02.2026, um 06:30 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Rahmen seiner Tätigkeit fest, dass im Eingangsbereich der Jadehochschule, Friedrich-Paffrath-Straße, ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Dieser wurde aufgehebelt, das Geld und die Ware wurden komplett entwendet. Die Tatzeit dürfte zwischen 06.02.2026, 17:30 Uhr und der Meldezeit liegen. Die Gesamtschadenhöhe kann noch nicht beziffert werden. Täterhinweise nimmt die Polizei persönlich oder telefonisch unter 04421/942215 entgegen.

Große Mengen Kupferkabel entwendet - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven. In einem Tatzeitraum vom 06.02.2026, 17:00 Uhr bis 07.02.2026 11:15 Uhr wurde aus einem Rohbau in der Ebertstraße 58 eine große Menge Kupferkabel entwendet. Die Täter drangen in den Rohbau ein und demontierten bzw. durchtrennten bereits installierte Kabel und entwendeten diese. Wegen der großen Menge bzw. des großen Gewichts, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Beute mit einem Pkw, vermutlich über die Gebäudeseite zur Rheinstraße, abtransportiert worden sein müsste. Ersten groben Einschätzungen nach dürfte die Schadenshöhe bei min. 10000 Euro liegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04421/942215.

Unfallgeschehen

Wilhelmshaven. Im Stadtgebiet kam es im vergangenen Wochenende zu vergleichbar wenigen Verkehrsunfällen. In zwei Fällen wurden Beteiligte leicht verletzt, in zwei weiteren Fällen entfernten sich die Verursacher nach einem Parkplatzrempler unerlaubt vom Unfallort (sog. Unfallflucht). Weitere vier Unfälle gingen lediglich mit Sachschäden glimpflich aus.

Zuständigkeitsbereich Polizeikommissariat Varel:

Diebstahl einer Handtasche

Varel. Am Freitag, 06.02.2026, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Straße Windallee ein Handtaschendiebstahl. Die 54jährige Geschädigte beging den Fußweg zwischen Windallee und Oldenburger Straße, als plötzlich zwei männliche Personen ihr ihre locker in der Hand getragene Handtasche entrissen und damit in Richtung des Jugendzentrums flüchteten. Zur Beschreibung könne lediglich gesagt werden, dass beide Personen sehr groß gewesen seien. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Geldbörsendiebstahl

Varel. Am Sonnabend, 07.02.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 73jährige Geschädigte aus Varel betrat den Verbrauchermarkt, als sie plötzlich von einer männlichen Person angerempelt wurde. Im Anschluss stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse samt Inhalt fest, welche zuvor in ihrer Jackentasche steckte. Die männliche Person konnte nicht mehr angetroffen oder näher beschrieben werden. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in eine Gartenlaube

Varel. In der Zeit vom 24.01.2026 bis zum Sonnabend, 07.02.2026, hielten sich offensichtlich fremde Personen in einer Gartenlaube in der Kleingartenkolonie an der Rodenkirchener Straße in Varel auf. Der 34jährige Geschädigte aus Varel stellte eine aufgebrochene Tür sowie fremde Gegenstände in seiner Gartenlaube fest. Augenscheinlich wurde diese im genannten Zeitraum zum Bewohnen benutzt. Die Polizei stellte diverse Gegenstände sicher, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

