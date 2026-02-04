Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Driftender PKW - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr, wurde der Polizei ein weißer PKW der Marke BMW gemeldet, der im Kreisverkehr vor einem Baumarkt in der Iggelheimer Straße driften würde. Dabei habe der PKW mindestens zwei 180 Grad Drehungen vollzogen und sei auch entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Durch die Fahrweise hätten mehrere andere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen müssen um einen Zusammenstoß zu verhindern und wurden an der Einfahrt in den Kreisverkehr gehindert.

Die Polizei bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem Fahrer geben können und potentiell durch Gefährdung geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich mit der Polizeiinspektion Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell