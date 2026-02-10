Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl auf Betriebshof in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.2026, 15:00 Uhr, bis zum 09.02.2026, 07:45 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Baugerätevermietung in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Container auf dem Betriebshof auf. Aus diesen wurden diverse Baugeräte entwendet.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

