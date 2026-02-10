PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Einbruchdiebstahl auf Betriebshof in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.2026, 15:00 Uhr, bis zum 09.02.2026, 07:45 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Baugerätevermietung in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Container auf dem Betriebshof auf. Aus diesen wurden diverse Baugeräte entwendet.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

