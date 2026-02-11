Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt
Varel (ots)
Am 10.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm die Beschuldigte einen Smoothie aus dem Kühlregal, öffnete und konsumierte diesen in einem Nebengang des Marktes. Die leere Flasche wurde anschließend in einem Warenregal abgestellt. An der Kasse bezahlte die Beschuldigte lediglich ihre übrigen Waren.
Videoaufzeichnungen liegen nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
