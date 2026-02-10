Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der Jeverschen Landstraße

Schortens (ots)

Am 06.02.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein Verkehrsunfallbeteiligter mit seinem Pkw die Jeversche Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu dem Pkw des Geschädigten. In Höhe des dortigen Sportplatzes geriet ein bislang unbekannter Pkw in den Gegenverkehr, sodass es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Anstoß wurde zumindest der Pkw des Geschädigten beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell