Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Varel

Varel (ots)

Am 11.02.2026 gegen 11:00 Uhr kam es auf der Wilhelmshavener Straße in Varel zwischen den Ortsteilen Jeringhave und Steinhausen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Varel, mit ihrem Pkw Peugeot nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Opel einer 34-jährigen Fahrzeugführerin aus Bockhorn. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell