Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.02.26, zwischen 12.00 Uhr und 17.05 Uhr, kam es in der Allmersstraße, Höhe Haus Nr. 6, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein roter Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrzeugfront linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

