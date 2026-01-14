POL-Nordsaarland: Brandgeschehen in 66709 Weiskirchen OT Thailen

Losheim am See (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 07.01.2026, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Schwelbrand an einem Einfamilienhaus in der Trierer Straße in Losheim am See. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an einer elektrischen Leitung in der Gebäudefassade. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Trierer Straße in Losheim am See für rund drei Stunden für den Fahrzeugverkehr ...

