Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brandgeschehen in 66709 Weiskirchen OT Thailen

66709 Weiskirchen (ots)

Am 14.01.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Brandgeschehen an einem einseitig angebauten Einfamilienhaus in 66709 Weiskirchen OT Thailen. Teile des Dachstuhls waren in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angebaute Anwesen verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Hauptstraße in Thailen war für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland

