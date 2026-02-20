Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrbahn stark verunreinigt, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag musste die L535 zwischen Schönau und Neckarsteinach aufgrund stark verschmutzter Fahrbahn von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr voll gesperrt werden. Ein unbekanntes Transportfahrzeug verlor ersten Ermittlungen zufolge kurz vor 15 Uhr über eine Fläche von 40 x 4 Metern unter anderem Schlachtabfälle und Öl. Hierdurch wurde die Straße so stark verschmutzt, dass sie nicht mehr befahrbar war und eine Spezialfirma die Reinigungsarbeiten übernehmen musste.

Da der Verursacher der Verunreinigung noch unbekannt ist, sucht das Polizeirevier Neckargemünd nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06223/9254-0 zu melden.

