PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrbahn stark verunreinigt, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag musste die L535 zwischen Schönau und Neckarsteinach aufgrund stark verschmutzter Fahrbahn von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr voll gesperrt werden. Ein unbekanntes Transportfahrzeug verlor ersten Ermittlungen zufolge kurz vor 15 Uhr über eine Fläche von 40 x 4 Metern unter anderem Schlachtabfälle und Öl. Hierdurch wurde die Straße so stark verschmutzt, dass sie nicht mehr befahrbar war und eine Spezialfirma die Reinigungsarbeiten übernehmen musste.

Da der Verursacher der Verunreinigung noch unbekannt ist, sucht das Polizeirevier Neckargemünd nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06223/9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 12:02

    POL-MA: Mannheim: Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses schnell gelöscht

    Mannheim (ots) - Wegen einer Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienanwesen im Stadtteil Jungbusch wurden am Freitagvormittag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert. Gegen 10:15 Uhr brach im Keller eines Wohnanwesens in der Beilstraße ein Brand aus, der durch die Feuerwehr rasch gelöscht ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:56

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte randalieren an Haltestelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr randalierte eine Gruppe junger Männer an der Haltestelle Talstraße im Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Hierbei wurde eine Glasscheibe des Haltestellenhäuschens derart beschädigt, dass sie zerbrach. Ersten Ermittlungen zufolge entfernten sich die unbekannten Personen mit dem Bus der Linie 50 in Richtung OEG-Bahnhof ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:53

    POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr am Mittwoch und 07:10 Uhr am Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte im Ginsterweg im Heidelberger Stadtteil Boxberg. Die Täterschaft zerstörte das Schloss der Terassentür, durch welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren