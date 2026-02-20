Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche verursachen hohen Vermögensschaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag ereigneten sich zwei Einbrüche in Schriesheim.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus im Schlittweg. Hierzu wurde die Glasscheibe der Terassentür eingeschlagen, wodurch der Zugang in das Innere des Hauses ermöglicht wurde. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Diebesgut im geschätzten Wert von etwa 20.000 Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Goldschmuck und Uhren.

Zwischen 17:15 Uhr und 20:30 Uhr kam es im Abtsweg im Stadtteil Altenbach zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus. Die derzeit unbekannte Täterschaft schlug das bodentiefe Wohnzimmerfenster auf der Gebäuderückseite ein und drang so in das Gebäude ein. Nachdem sie sich Bargeld und Uhren angeeignet hatten, verließen die Unbekannten schließlich das Gebäude durch einen Nebenausgang in unbekannte Richtung.

Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Einbrüche ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Thema Einbruch:

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster. - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich. - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind. - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein. - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes. - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell