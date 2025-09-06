POL-NB: Vermisste Person aus dem LK VG

Greifswald (ots) - Am 06.09.2025, um 03:16 Uhr, wurde in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Brand im "Fotoatelier Dreifisch" in der Greifswalder Straße 242 in Loitz gemeldet. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht die Eingangstür des Wohn- und Geschäftshauses in Brand zu setzen. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich der Geschäftsinhaber in dem Gebäude. Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurde der ...

mehr