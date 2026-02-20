Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6220917) ereignete sich gegen 13:15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Hauptstraße in Höhe der Mozartstraße/Hildastraße ein Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Entgegen der ersten Annahme handelte es sich bei der Fußgängerin um eine Frau, die mit einem E-Scooter unterwegs war. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Straßenbahnlinie 22 von Heidelberg-Pfaffengrund kommend in Richtung Eppelheim unterwegs, als es plötzlich, aus bislang noch unbekannten Gründen, zu einem Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und der E-Scooter-Fahrerin gekommen ist. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist nicht bekannt. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde für den Straßenbahnverkehr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell