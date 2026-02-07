PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Am Freitagabend, den 06.02.2026 gegen 22:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Speyer auf einen schlangenlinienfahrenden Pkw in der Iggelheimer Straße in Speyer hingewiesen. Darüber hinaus soll der Pkw auffällig langsam Fahren und teilweise sogar zum Stillstand kommen. Besagter Pkw konnte durch eine Streife kontrolliert und der 56-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten durch die Streife beim Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen sowie Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Der Mann wurde schließlich zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

