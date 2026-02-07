PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus unverschlossenen PKW mit Täteridentifizierung

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen, des 06.02.2026, wird bei der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldet, dass in der Siemensstraße (Frankenthal) mehrere Personenkraftwagen durchwühlt wurden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass keines der Fahrzeuge nach dem Abstellen verschlossen wurde. Dies machte sich der Täter zum Vorteil. Über die am Tatort befindlichen Kameras konnte der Tatverdächtige bei seiner Tatausführung in der Nacht vom 04.02 auf den 05.02.2026 dabei beobachtet werden, wie dieser mehrere geparkte Kraftfahrzeuge anging und an den Türen rüttelte. Sobald dieser feststellte, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren, begann der Täter den Innenraum nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Anhand der Aufnahmen konnte der Delinquent zweifelsfrei identifiziert werden. In jüngster Vergangenheit kam es im Dienstgebiet vermehrt zu Diebstählen aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen. Die Tatbegehungsweise verlief hierbei immer gleich. Um die Begehung gleichgelagerte Straftaten zu verhindern, wird seitens der Polizei appelliert, nach dem ordnungsgemäßen Abstellen des Kraftfahrzeugs dieses entsprechend zu verriegeln und zu überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

