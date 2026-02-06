PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr touchierte ein grauer PKW der Marke Kia im Fliederweg einen 62-jährigen Fußgänger beim Vorbeifahren. Der Mann befand sich zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß auf dem Gehweg und wurde leicht verletzt. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich direkt unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Kastanienweg.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des Unfall verursachenden PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

