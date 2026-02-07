PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026, gegen 11:00 Uhr, befährt eine 37-jährige Frau den öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Ackerstraße (Frankenthal). Im Rahmen des Einparkvorgangs verwechselte die Fahrzeugführerin das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr hierdurch gegen eine Gebäudefassade. Durch die Kollision mit dieser wurden die Airbags im Inneren des Kraftfahrzeugs ausgelöst und sowohl Fahrer als auch Beifahrer leicht verletzt. An der Gebäudefassade entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

