Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Lkw und 1 PKW - Presse-Erstmeldung

B 262, Mendig - Kottenheim (ots)

Soeben ereignete sich einen größerer Verkehrsunfall auf der B 262 zwischen der Anschlussstelle Mendig und Kottenheim. Bei dem Unfall sind 2 Lkw und ein Pkw beteiligt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Die B 262 ist augenblicklich gesperrt.

Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell