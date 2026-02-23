PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand eines Abfallcontainers bei großen Einkaufscenter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, kurz vor 18.00 Uhr, kam es zu einem Brand eines größeren Abfallcontainers, der im Anlieferungsbereich eines großen Einkaufscenter in Friedlingen stand. Der Brand des Containers konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Container stand im rückwärtigen Bereich des Einkaufscenter. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 14:50

    POL-FR: Rheinhausen: Wohnungsbrand

    Freiburg (ots) - Über die integrierte Leitstelle wurde der Polizei am 23.02.2026, gegen 08:45 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Weltinstraße in Rheinhausen gemeldet. Der Brand in einer der dortigen Wohnungen konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000-80.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:09

    POL-FR: Münstertal: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 11:43 Uhr ereignete sich auf der L123 (Wasen), auf Höhe der Einmündung Parkweg, ein Verkehrsunfall, bei welchem die mutmaßliche Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben soll, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Geschädigte mit seinem Lkw die L123 (Wasen) von Untermünstertal in Richtung ...

    mehr
