Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand eines Abfallcontainers bei großen Einkaufscenter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, kurz vor 18.00 Uhr, kam es zu einem Brand eines größeren Abfallcontainers, der im Anlieferungsbereich eines großen Einkaufscenter in Friedlingen stand. Der Brand des Containers konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Container stand im rückwärtigen Bereich des Einkaufscenter. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

