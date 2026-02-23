Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 20.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in den Werbenweg nach Rheinweiler gerufen. Im Gebäude stand ein älterer Traktor in Vollbrand. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurde auch das Dach des landwirtschaftlichen Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an dem Traktor vermutet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt.

