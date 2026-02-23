POL-FR: Bad Bellingen: Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude
Freiburg (ots)
Am Samstag, 21.02.2026, gegen 20.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in den Werbenweg nach Rheinweiler gerufen. Im Gebäude stand ein älterer Traktor in Vollbrand. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurde auch das Dach des landwirtschaftlichen Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an dem Traktor vermutet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell