Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Das Verkehrskommissariat 21 ermittelt in Folge einer Verkehrsunfallflucht an der Oberen Holtener Straße vom Sonntagabend (8. Februar, 17:50 Uhr) und sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Eine Anwohnerin (30) hörte einen Knall, sah aus dem Fenster und beobachtete, wie ein schwarzer Wagen verunfallt in dem Heck eines geparkten Autos am Fahrbahnrand stand. Der Unbekannte fuhr rückwärts und ergriff dann die Flucht in Richtung der Ziegelhorststraße.

Ein 43-jähriger aufmerksamer Autofahrer bemerkte auf der Oberen Holtener Straße im Vorbeifahren einen entgegenkommenden schwarzen Wagen mit beschädigter Fahrzeugfront und aufsteigendem Qualm. Als er an der Unfallstelle vorbeifuhr, schlussfolgerte er, dass es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein könnte. Er verständigte die Polizei.

Den Einsatzkräften berichtete er, dass der Fahrer des schwarzen Pkw zwischen 40 und 50 Jahre alt war und einen schwarzen Vollbart trug. Die Einsatzkräfte stellten an der Unfallstelle fest, dass der Flüchtige insgesamt vier hintereinander geparkte Fahrzeuge beschädigte.

Wenn Sie den Unfallfahrer bei seiner Flucht beobachtet haben und Angaben zu ihm und dem Fahrzeug machen können, melden Sie sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell