Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Falscher Handwerker bestahl Duisburgerin - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Freitagvormittag (6. Februar, 10:15 Uhr) die Geldbörse einer Frau (67) von der Güntherstraße, nachdem er sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte, indem er sich als falscher Handwerker ausgegeben hatte.

Der Mann klingelte bei der Duisburgerin und gaukelte vor, dass er das Wasser abstellen und die Heizung ausschalten müsste, weil es in einer Nachbarwohnung einen Wasserschaden geben würde. In einem unbemerkten Moment entwendete der falsche Handwerker das Portemonnaie und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Als die 67-Jährige den Diebstahl feststellte, rief sie die Polizei.

Sie beschrieb den Mann wie folgt: Er soll circa 50 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß gewesen sein. Der schlanke Mann mit schwarzen kurzen Haaren habe eine Brille, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe sowie einen dunkelblauen Anorak getragen.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie den Betrüger gesehen haben und Angaben zu ihm machen können, melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell