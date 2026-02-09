PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich/Marxloh: Zwei Fußballspiele enden in Auseinandersetzungen - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Sonntag (8. Februar) kam es während zwei Fußballspielen zu körperlichen Auseinandersetzungen, sodass Zeugen die Polizei verständigten.

Bei einer Partie an der Styrumer Straße in Obermeiderich (gegen 13:50 Uhr) zwischen Vereinen aus Meiderich (DJK Lösort-Meiderich 1921) und Dinslaken (SC Wacker Dinslaken 1919 e.V.) kam es während des Spiels zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen berichteten, dass sowohl Spieler als auch ein Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen. Ein 24-jähriger Dinslakener soll leichte Verletzungen erlitten haben.

Gegen 17:05 Uhr spielten SV Gelb Weiß Hamborn 1930 e.V. und SV Hamborn 1890 an der Warbruckstraße in Marxloh gegeneinander. Auch während diesen Spieles kam es zwischen den Spielern beider Mannschaften zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer (26 und 27) leicht verletzt worden seien. Der 26-Jährige musste in Folge einer Gesichtsverletzung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt zu den Hintergründen.

