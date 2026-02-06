PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gewerbekontrolle - Sicherstellung von Pyrotechnik

Duisburg (ots)

Kräfte der Polizei Duisburg, des Hauptzollamtes Duisburg, des Gewerbeamtes und des Städtischen Außendienstes der Stadt Duisburg führten am Donnerstagvormittag (5. Februar) in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr Gewerbekontrollen im Duisburger Norden durch.

In einem Ladenlokal an der Weseler Straße stießen die Einsatzkräfte auf pyrotechnische Gegenstände ohne erforderliche Kennzeichnung, in Höhe einer vierstelligen Anzahl sowie auf zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 37 und 68 Jahren. Die Beamten stellten alles sicher und das Kriminalkommissariat 11 nahm die Ermittlungen auf.

Eine weitere Kontrolle führten die Kräfte auf der Alleestraße durch. Insgesamt kontrollierten die Polizisten sechs Personen und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. Das Gewerbeamt der Stadt Duisburg leitet zudem ein Bußgeld ein, prüft ein mögliches Gewerbeuntersagungsverfahren und untersagte einem der kontrollierten Gewerbe den weiteren Betrieb. Das Geschäft wurde vorerst versiegelt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Duisburg warnt:

Der Umgang mit insbesondere illegalen Böllern führt jedes Jahr zu heftigen Verletzungen - weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/ein-knall-und-dein-leben-kann-anders-aussehen

